Doublé de Petra Vlhova sur le slalom de Zagreb, qui accroit son avance au général

(Belga) Comme en janvier 2020, Petra Vlhova a remporté le slalom de Zagreb, dimanche en Croatie. Dans cette 11e manche de la Coupe du monde de ski alpin, la Slovaque a devancé l'Autrichienne Katharina Liensberger (+0.05) et la Suissesse Michelle Gisin (+0.22).

Première du classement général et de celui de la spécialité, Petra Vlhova a signé le meilleur temps d'une première manche aux conditions compliquées avec un mélange de pluie et de brouillard. La Slovaque a notamment dominé Katharina Liensberger (+0.32), Michelle Gisin (+0.38) et Mikaela Shiffrin (+0.42). Nastasia Noens a ensuite réalisé une remontée incroyable en signant le meilleur temps de la seconde manche. Vingt-septième du premier run, la Française a finalement terminé 12e. Aux avant-postes, cette deuxième manche n'a pas changé l'ordre des quatre premières places. Vlhova, qui n'avait plus levé les bras depuis le slalom parallèle de Lech, a finalement conservé 5 centièmes d'avance sur Liensberger afin de décrocher sa 18e victoire en Coupe du monde, la 4e de la saison. L'Américaine Mikaela Shiffrin a dû se contenter de la 4e place, passant à côté de son 100e podium en Coupe du monde. Au classement général, Vlhova a consolidé sa première place. Avec 615 points, elle devance Gisin (487) et Shiffrin (385). La Slovaque de 25 ans, qui avait déjà remporté les deux slaloms de Levi en novembre, est aussi en tête de celui de la spécialité avec 350 points. Elle devance Gisin (285) et Liensberger (280). Le cirque blanc prendra ensuite la direction de St. Anton. La station des Alpes autrichiennes accueillera une descente le 9 janvier et un Super-G le lendemain. (Belga)