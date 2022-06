DP World Tour - Detry et Pieters, auteur de la meilleure carte du jour, grimpent au classement

(Belga) Thomas Pieters et Thomas Detry sont respectivement 4e et 16e à l'issue de la deuxième journée du BMW International Open de golf, rendez-vous du DP World Tour doté de 2 millions d'euros, disputée sur le parcours du golf club d'Eichenried de Munich, vendredi en Allemagne.

Thomas Pieters a signé le meilleur score de la journée, à égalité avec le Néo-Zélandais Ryan Fox, en rendant une carte de 64 coups (-8). L'Anversois de 30 ans, 29e jeudi soir, a réalisé pas moins d'un eagle et sept birdies pour un seul bogey. Pieters, vainqueur de son 6e tournoi sur le circuit européen en début de saison, a bondi à la 4e place avec un total de 133 coups (-11), à quatre longueurs du Chinois Haotong Li (-15). Fox (-14) et le Néerlandais Daan Huizing (-12) sont deuxième et troisième. Detry, 71e après un premier tour ponctué en 71 coups, a aussi rendu l'une des meilleures cartes de la journée en jouant 66, soit six coups sous le par. Le Bruxellois de 29 ans a réalisé sept birdies pour un seul bogey, ce qui lui a permis de gagner 55 places et de figurer au 16e rang, à huit longueurs de Li. (Belga)