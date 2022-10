DP World Tour - Double vainqueur du tournoi, Jon Rahm prend les commandes de l'Open d'Espagne

(Belga) Auteur d'une journée sans aucun bogey, Jon Rahm a pris les commandes de l'Open d'Espagne de golf, une épreuve du DP World Tour dotée de 1,75 million d'euros, après le 3e tour disputé sur le parcours du Club de Campo Villa de Madrid, samedi.

Déjà vainqueur du rendez-vous madrilène en 2018 et 2019, l'Espagnol de 27 ans, 7 victoires sur le circuit européen et 7 sur le circuit américain, a rendu une carte de 65 coups (-6), grâce à six birdies. Avec un total de -15 à l'issue de ce "moving day", Rahm compte une longueur d'avance sur l'Australien Min woo Lee, qui a joué 66 (-5) samedi. Leaders à l'entame de cette 3e journée, l'Écossais Stephen Gallacher et l'Anglais Paul Waring ont connu deux journées différentes. Le premier est toujours dans le coup et pointe à la 3e place partagée (-13) après une carte de 70 samedi. Le second a glissé au 18e rang après avoir rallié le club house en 74 coups (+3). Aucun Belge n'est présent dans la capitale espagnole. (Belga)