DP World Tour - Jean de Wouters glisse au classement après le 3e tour de la Qualifying School

(Belga) Jean de Wouters est passé de la 20e à la 37e place de la section F de la Qualifying School du DP World Tour de golf, après le 3e tour disputé jeudi sur le parcours du Golf d'Hardelot, en France.

De Wouters, 22 ans, a rendu une carte de 73 coups, deux au-dessus du par, après quatre birdies, deux bogeys et deux doubles bogeys. Cette moins bonne journée depuis le début la compétition lui a fait perdre 17 rangs. Avec un total de -1, le golfeur noir-jaune-rouge compte 8 longueurs de retard sur la tête, partagée par six joueurs. Si le Belge a passé le cut jeudi, il aura besoin d'une meilleure journée vendredi s'il veut se qualifier pour le 2e tour, et ainsi rester dans la course pour une carte sur le principal circuit européen. - Le classement après le 3e tour (par 71) 1. Craig Ross (Eco) 204=70-70-64 -9, Sam Locke (Eco) 204=69-68-66, Dario Antonisse (P-B) 204=68-69-67, Jack McDonald (Eco) 204=71-65-68; Robbie Busher (Ang) 204=68-68-68, Harold William (Ang) 204=68-68-68; ....... 37. Jean De Wouters (Bel) 212=69-70-73 (Belga)