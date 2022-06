DP World Tour - Kalle Samooja remporte l'Open d'Europe, Thomas Detry termine 29e

(Belga) Avec un dernier tour en 72 coups, Thomas Detry a terminé à la 29e place de l'Open d'Europe de golf, comptant pour le DP World Tour et doté de 1.750.000 euros, dimanche sur le parcours du Green Eagle golf-club de Winsen, en Allemagne.

Comme lors du troisième tour, Detry a pris un faux départ avec deux bogeys sur les deux premiers trous. Après un birdie et un bogey, il a ensuite mis trois birdies. Sur le dix-huitième et dernier trou, un par-5 de 473 mètres de long, il a perdu sa chance d'arracher une meilleure place: sa balle a disparu dans l'eau sur son deuxième coup et cela lui a coûté un bogey. Avec son score total de 291 coups, soit trois au-dessus du par, le Bruxellois a quand même gagné deux places. Detry termine à neuf coups du Finlandais Kalle Samooja, qui a obtenu son premier succès sur le circuit européen au prix d'une belle remontée. Il occupait la 22e place avant de signer un tour sans faute en 64 coups, huit sous le par.