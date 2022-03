DP World Tour/PGA Tour - Thomas Pieters perd son deuxième match de groupe à Austin

(Belga) Thomas Pieters a perdu son deuxième match du championnat du monde de match-play (PGA Tour/DP World Tour/12 millions de dollars) à Austin aux Etats-Unis jeudi. L'Anversois s'est incliné 1UP sur le 18e et dernier trou face à l'Australien Lee Min-woo.

Pieters a compté deux points d'avance à deux reprises mais a laissé l'Australien inverser la tendance sur les quatre derniers trous. À égalité avant le 18e et dernier trou, Lee Min-woo a signé un meilleur score que l'Anversois pour remporter le duel. Après sa victoire 2&1 contre l'Américain Tom Hoge mercredi, Pieters partage la 2e place du groupe 12 avec Min-woo. Il doit encore affronter l'Américain Billy Horschel, tenant du titre et leader du groupe avec deux victoires. Les 64 participants au tournoi de cette semaine sont répartis en 16 groupes de quatre joueurs pour la phase de groupes, chaque joueur gagnant un point pour une victoire, un demi-point pour un match nul et zéro pour une défaite. Les 16 vainqueurs de groupe se qualifient pour les matchs à élimination directe qui commencent samedi. En match-play, l'unité du score est le trou à la place du parcours dans son entièreté. Le golfeur qui possède le plus petit score sur un trou gagne un point. (Belga)