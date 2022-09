DP World Tour - Pieters termine le premier tour à la septième place en Écosse

(Belga) Jeudi, Thomas Pieters a débuté l'Alfred Dunhill Links Championship (DP World Tour/5 millions de dollars) avec un premier tour en 65 coups, sept sous le par, dans ce tournoi qui se déroule sur les parcours de St Andrews Old Course, Carnoustie et Kingsbarns à Saint Andrews, en Écosse.

Pieters, qui a joué son premier tour à Carnoustie, a réussi deux birdies sur ses neuf premiers trous, contre lesquels il a dû concéder un bogey. Sur ses neuf derniers trous, l'Anversois de 30 ans a réalisé pas moins de six birdies. Au classement, le numéro 31 mondial compte quatre coups de plus que le Français Romain Langasque, qui a égalé le record du parcours sur le St Andrews Old Course avec un tour en 61 coups. Nicolas Colsaerts a quant à lui réussi cinq birdies contre trois bogeys sur le parcours de Kingsbarns. Avec 70 coups, il est à la 78e place. (Belga)