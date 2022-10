DP World Tour - Ryan Fox remporte l'Alfred Dunhill Links Championship, Thomas Pieters termine 28e

(Belga) Après un dernier tour en 70 coups, Thomas Pieters a terminé à la 28e place de l'Alfred Dunhill Links Championship de golf, comptant pour le DP World Tour et doté de 5 millions de dollars, dimanche sur les parcours de St Andrews Old Course, Kingsbarns et Carnoustie à Saint Andrews, en Écosse.

Pieters, qui était en 102e position après un deuxième tour de 83 coups, a redressé sa situation grâce à des tours de 64 et 70 coups. Le dernier jour, l'Anversois a réussi quatre birdies mais a dû inscrire deux bogeys sur sa carte. Avec un score final de 282 coups, soit six sous le par, Pieters a compté neuf coups de plus que le Néo-Zélandais Ryan Fox. Grâce à un dernier tour en 68 coups; il a devancé l'Anglais Callum Shinkwin et le Suédois Alexander Noren d'un coup. Pour Fox, c'est sa deuxième victoire de la saison. En février, le Néo-Zélandais a gagné le Ras Al Khaimah Classic. En mai, il a perdu le titre de l'Open des Pays-Bas en barrage contre le Français Victor Perez. (Belga)