DP World Tour - Thomas Detry 8e et Nicolas Colsaerts 79e après le 1er tour à l'Ile Maurice

Thomas Detry, 29 ans, a rentré une première carte de 68, à quatre sous le par, grâce à un eagle, trois birdies et un bogey pour occuper le 8e rang à six coups du Finlandais Sami Välimäki, 24 ans, seul leader avec une carte de 62. De son côté, Nicolas Colsaerts, 40 ans, a bouclé son premier parcours en 73 coups, un au-dessus du par, avec aussi quatre birdies mais également un double bogey et trois bogeys. - Classement après le 1er tour (par 72): 1. Sami Välimäki (Fin) 62 -10 2. Oliver Bekker (AfS) 64 3. Pierre Pineau (Fra) 65 4. JC Ritchie (AfS) 66 5. Christoffer Bring (Dan) 67 . Jeong Woon Ko (Fra) 67 . Niklas Lemke (Suè) 67 8. Thomas Detry (BEL) 68 ... 79. Nicolas Colsaerts (BEL) 73 (Belga)