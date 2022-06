DP World Tour - Thomas Detry grimpe au 31e rang après le 3e tour

(Belga) Avec un troisième tour en 72 coups, le par, Thomas Detry a gagné 15 places et se retrouve au 31e rang de l'European Open, tournoi de golf du DP World Tour doté de 1,75 million d'euros, samedi, sur le parcours de Green Eagle à Winsen, en Allemagne.

Detry a rendu samedi une carte comprenant cinq birdies, trois bogeys et un double bogey. Il avait mal commencé, avec deux bogeys aux trous N.4 et N.5 suivis d'un double bogey, avant de finir en force, avec trois birdies sur les quatre derniers trous. Avec son total de 219, trois au-dessus du par, le Bruxellois de 29 ans compte huit coups de plus que le Français Victor Perez. Le récent vainqueur de l'Open des Pays-Bas a notamment réussi un hole-in-one au deuxième trou. Il compte un coup d'avance sur son compatriote Julien Brun et sur le Suédois Joakim Lagergren. (Belga)