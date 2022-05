DP World Tour - Thomas Pieters commence l'Open des Pays-Bas à la 21e place

(Belga) Thomas Pieters a commencé l'Open des Pays-Bas de golf, épreuve du DP World Tour dotée de 1,75 million d'euros, avec un tour en 69 coups, trois sous le par, jeudi. Ce qui lui vaut une 21e place au classement.

Vainqueur du tournoi en 2015, Pieters a rendu une carte comprenant cinq birdies pour deux bogeys. Il pointe à quatre coups du Néerlandais Joost Luiten, seul leader devant son public. "Je suis satisfait de mon tour", a commenté Pieters. "J'ai réussi quelques beaux putts et le tour était plus que correct. Dommage que j'aie manqué le putt sur le troisième trou." Thomas Detry a terminé dans le par après trois birdies et trois bogeys. Il occupe la 72e position.