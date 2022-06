DP World Tour - Thomas Pieters grimpe à la 2e place au BMW International Open, Detry perd cinq places

(Belga) Grâce à un troisième tour en 66 coups, Thomas Pieters occupe désormais la 2e place du BMW International Open de golf (DP World Tour/2.000.000 euros) samedi à Munich en Allemagne. Thomas Detry perd lui cinq places et se positionne au 21e rang.

Auteur de la meilleure carte du jour vendredi, Pieters a poursuivi sur sa lancée samedi avec une carte de 66 coups, six sous le par, avec quatre birdies et un eagle. L'Anversois, 30 ans, totalise désormais 199 coups, 17 sous le par, et compte trois coups de retard sur le Chinois Haotong Li, qui reste en tête après un tour en 67 coups. L'Anglais Jordan Smith occupe lui la 3e place à un coup de Pieters. Detry, 29 ans, n'est lui pas parvenu à rééditer sa prestation de vendredi bouclée en 66 coups. Samedi, le Bruxellois a rendu une carte de 69 coups, trois sous le par, avec six birdies et trois bogeys. Detry perd cinq places et est désormais 21e avec dix coups de retard sur Li. (Belga)