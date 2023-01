DP World Tour : Thomas Pieters partage la tête après deux tours à Dubai

(Belga) Avec deux tours consécutifs en 67 coups, Thomas Pieters occupe la première place partagée au classement du Dubain Desert Classic (DP World Tour/9 millions de dollars), qui se déroule au golf Emirates de Dubai.

Pieters n'avait pourtant pas pris un excellent départ, se retrouvant à +2 après neuf trous, avec trois bogeys et seulement un birdie. Sur la deuxième moitié du parcours, celui qui a fêté ses 31 ans vendredi a élevé le niveau et cumulé sept birdies supplémentaires sur les neuf derniers trous. Avec un score de 134 après deux tours, Thomas Pieters partage la tête du classement avec l'Anglais Richard Bland et l'amateur américain de 21 ans Michael Thorbjornsen, numéro deux au classement mondial des amateurs. Le Suédois Marcus Kinhult, l'Écossais Connor Syme et l'Espagnol Adri Arnaus suivent à la 4e place avec un coup de plus. Nicolas Colsaerts a également passé le cut. Le Bruxellois de 40 ans a terminé le deuxième jour en 71 coups comme le premier, avec quatre birdies et trois bogeys. Deux sous le par, il est actuellement 65e. Le tournoi durera plus longtemps que prévu à cause des conditions météorologiques. Le nom du vainqueur sera donc connu lundi. (Belga)