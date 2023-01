DP World Tour - Victor Perez remporte l'Abu Dhabi Championship

(Belga) Victor Perez a remporté l'Abu Dhabi Championship de golf, épreuve du DP World Tour dotée de 9.000.000 de dollars, à l'issue du quatrième et dernier tour dimanche aux Emirats arabes unis.

Perez, 30 ans, a signé un dernier tour en 66 coups, six sous le par, avec huit birdies et deux bogeys. Avec un total de 270 coups, le Français s'est imposé avec un coup d'avance sur le Suédois Sebastian Söderberg et l'Australien Lee Min-woo. Perez signe sa troisième victoire sur le circuit européen. En 2019, il avait remporté l'Alfred Dunhill Links Championship avant de gagner l'Open des Pays-Bas l'année dernière. (Belga)