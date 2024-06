Draft NBA: les Français Risacher et Sarr aux deux premières places, soirée historique

Les Français Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr ont été sélectionnés en première et deuxième position de la Draft NBA mercredi, respectivement par Atlanta et Washington, un doublé inédit dans l'histoire du basket français.

Ce dernier fait encore mieux que lors du précédent millésime, qui avait vu un autre basketteur tricolore, Victor Wembanyama, monter le premier sur le podium.