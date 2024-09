Dragons, Braxgata et Gantoise restent invaincus et mènent déjà le classement

Suivent avec 4 unités l'Herakles, victorieuse 1-3 au Victory, et le Waterloo Ducks qui a partagé 2-2 au Racing. La jeune équipe de Louvain a battu Mechelse 3-1 pour décrocher son premier succès de la saison et revenir à hauteur du Wellington avec 3 points. L'Antwerp et le Racing, avec 1 unité, devancent Mechelse, le Victory et le White Star, qui n'ont toujours pas réussi à débloquer leur compteur.