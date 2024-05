Dragons et Gantoise prennent un court avantage en s'imposant d'un but en 1/2 finales aller

Le suspense reste entier au terme des deux demi-finales aller des play-offs de la ION Hockey League messieurs, même si le Dragons et la Gantoise ont pris un léger avantage en s'imposant d'un but respectivement face au Waterloo Ducks (2-3) et au Léopold (2-1) samedi. Un point lors de la manche retour dimanche (15h00) suffira aux Anversois et aux Gantois pour se disputer le titre en finale, les 11 et 12 mai prochains, à la Wilrijkse Plein, à Anvers.