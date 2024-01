"On a dû montrer du caractère pour la première fois du tournoi"

Malgré l'absence d'enjeu puisque le ticket olympique était déjà en poche, "une finale, ça se joue et ça se gagne", a résumé l'attaquant anversois, une nouvelle fois décisif.

Les Red Lions, ultra-favoris du tournoi, ont assumé leur statut et refroidi le public local, à l'image des Red Panthers la veille. "Pendant la semaine, on a été très peu mis sous pression, on a énormément dominé. Ce dimanche on a fait face à une Espagne qui n'a rien lâché, qui est très forte tactiquement, mais on a fait preuve de caractère et bien géré", se félicite Van Aubel.