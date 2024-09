Duplantis à la notoriété décuplée "prêt" pour son dernier concours à la perche de l'année

Déjà parce qu'il considère comme important de disputer la Ligue de Diamant et de gagner un trophée supplémentaire. "C'est un objectif en soi et cela nous permet aussi de garder cette motivation toute l'année et jusqu'au bout."

Ensuite parce que 'Mondo' se sent "bien et prêt" et veut "encore faire le meilleur concours possible" dans un stade qu'il connaît bien où il avait sauté 6m10, record du meeting l'an dernier.