Duplantis signe la MPM à 6m02, Broeders réussit son meilleur saut de la saison à 5m72

Le Suédois Armand Duplantis a signé la meilleure performance mondiale de l'année et remporté par la même occasion le 'All Star Perche' de Clermont-Ferrand en sautant à 6m02, jeudi. Ben Broeders a quant à lui sauté sa meilleure barre de l'année à 5m72 dans le Puy de Dôme, en France.

Organisé par l'ancien détenteur du record du monde Renaud Lavillenie, le 'All Star Perche' a lieu dans le cadre du World Athletics Indoor Tour Silver. L'année dernière, Duplantis y avait établi le record du monde à 6m22, et il a tenté de réitérer l'exploit. Il a placé la barre à 6m24, sans réussite, et s'est contenté d'une meilleure performance mondiale à 6m02.

Broeders a élevé son record de la saison de deux centimètres pour atteindre 5m72, ce qui lui a permis de terminer à la 6e place. Son record national est de 5m85.