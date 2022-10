Dustin Johnson, premier vainqueur du circuit dissident LIV, a gagné 18 millions de dollars

(Belga) Le golfeur américain Dustin Johnson a d'ores et déjà empoché 18 millions de dollars en s'assurant de remporter la première édition du championnat individuel LIV, le circuit de golf dissident à capitaux saoudiens apparu cette année, ont annoncé lundi les organisateurs de ce circuit indépendant.

Âgé de 38 ans, Johnson s'est classé cinq fois dans le top dix lors des six premiers tournois du circuit LIV. Seizième dimanche du tournoi de Bangkok, il possède une avance insurmontable de 42 points au classement individuel, alors qu'il ne reste plus qu'une épreuve à disputer. Le circuit LIV, dont le tournoi inaugural s'est disputé en juin en Angleterre, a été créé dans le but de concurrencer le PGA Tour, le circuit de golf le plus prestigieux, se jouant principalement aux États-Unis. Offrant des primes conséquentes aux vainqueurs, il a attiré certaines des plus grandes stars de ce sport, dont Johnson, mais a aussi provoqué des déchirements dans le monde du golf. En rétorsion, le circuit PGA a ainsi décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les joueurs qui ont rejoint le circuit LIV et d'augmenter ses dotations pour ses principaux tournois. "Le premier chapitre de l'histoire du circuit LIV ne pouvait pas s'écrire sans le nom de Dustin Johnson. A tout point de vue, il fait partie de l'élite mondiale des golfeurs", a commenté Greg Norman, légende du golf et patron du circuit dissident. "Il mérite un immense respect pour avoir remporté le premier titre annuel du LIV." (Belga)