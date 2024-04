Dylan Borlée réussit en Floride son meilleur chrono pour une rentrée

Le record personnel de Borlée est de 45.09 depuis l'an passé. Sa partenaire d'entraînement Camille Laus a couru en 54.13, alors que son record personnel est de 51.49 depuis 2018.

Borlée et Laus rejoindront à présent les Belgian Tornados et les Belgian Cheetahs en stage à Curaçao où ils prépareront les Relais Mondiaux. Ce rendez-vous, les 4 et 5 mai, attribuera les tickets olympiques en relais.