Eczacibasi décroche un troisième titre mondial

Eczacibasi avait déjà été sacré en 2015 et 2016 et rejoint son adversaire du jour au palmarès. VakifBank avait remporté le titre mondial entre 2017, 2018 et 2021.

Les Chinoises de Tianjin ont gagné le match pour la troisième place avec une victoire 3-1 (25-23, 25-20, 28-25, 25-19) contre les Brésiliennes de Praia Clube.