Eddy Merckx et Jozef Philipoom débutent avec une victoire nette

Le duo belge composé d'Eddy Merckx (UMB-6) et Jozef Philipoom (UMB-297) a largement dominé l'Égypte (4-0), jeudi, au championnat du monde par équipe de billard à trois bandes jopué à Viersen, en Allemagne.

Merckx a battu Riad Nady (UMB-36) sur le score de 40-34 et Philippom a dominé 40-10 Samer Kamal (UMB-175).

Dans le groupe D, les Belges affronteront encore les Suédois Torbjörn Blomdahl (UMB-9) et Michael Nilsson (UMB-68) puis les Allemands Ronny Linderman (UMB-120) et Amir Ibraimov (UMB-3.248). La Suède et l'Allemagne ont fait match nul 2-2 dans l'autre rencontre du groupe. Les deux meilleures équipes se qualifient pour les quarts de finale.