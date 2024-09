Eddy Merckx passe en huitièmes de finale

Le champion du monde 2006 et 2012 menait 21-4 à la pause, et il a signé des séries de cinq, huit et onze après la reprise pour sceller son succès avec une moyenne de 2.000.

Merckx avait passé le tour de qualification en disposant de l'Autrichien Gerhard Kostistansky (UMB 39). En huitièmes de finale, il affrontera le Français Mikael De Vogelaere (UMB 111).