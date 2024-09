Eddy Merckx rejoint facilement les demi-finales

Merckx (UMB 6) a pris une avance de 21-4 avant la pause grâce à des séries de huit et neuf points. Son adversaire, Jose Juan Garcia (UMB 49), qui avait déjà perdu contre Merckx 40-33 lors de la phase de groupe, n'a jamais retrouvé le niveau de ses précédents matchs. Le Belge était tout simplement trop fort, marquant presque à chaque coup après la pause. Avec encore des séries de sept et six, Merckx, 56 ans, s'est imposé sur un score sans appel de 50-13.

Pour une place en finale, le double champion du monde (2006 et 2012) affrontera le Sud-Coréen Myung Woo Cho (UMB 5), l'un des favoris pour le titre.