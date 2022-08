Edito: bon anniversaire Nafi, et merci !

Encore un concours de folie, encore une médaille d’or (la 8e !!) et toujours la même euphorie, le même stress et la même tension lorsque tu franchis la ligne du 800m. Cette ligne si lointaine qui te fait tant souffrir, mais qui chaque fois, nous fait hurler de bonheur.

Ce 19 août, c’est ton anniversaire. Quel meilleur cadeau pouvons-nous t’offrir que cette médaille d’or que tu es allée chercher toi-même ?

L’Histoire du sport de notre pays est formidable. De tout temps, notre petite Belgique a donné des athlètes plus brillants les uns que les autres : d’Eddy Merckx à Justine Henin en passant par Jacky Ickx et Jean-Michel Saive (sans oublier tous les autres).

Si le Cannibale est le meilleur cycliste, si la Rocourtoise est la meilleure tenniswoman, si le sextuple vainqueur des 24h du Mans est le meilleur pilote et si l’ancien n°1 mondial est le meilleur pongiste, c’est bien toi Nafi qui est la meilleure athlète de l’histoire de notre pays.

Sans rien enlever aux performances des autres Belges qui se battent tous les jours de leur vie pour donner le meilleur d’eux-mêmes sur les pistes, le bilan chiffré est implacable : désormais double championne d’Europe (2018, 2022 + médaille de bronze en 2014), double championne d’Europe indoor (du Pentathlon en 2018, 2021 + médaille d’argent en 2015) double championne du monde (2017, 2022 + médaille d’argent en 2019) et évidemment double championne olympique (2016, 2021). Sans compter les victoires dans les autres meetings et ta performance à Götzis (la 3e meilleure de tous les temps).

Alors crois-moi, mettre ton nom à côté de celui d’Eddy Merckx est loin d’être exagéré. Dire que ta carrière n’est pas encore terminée.

Te rends-tu compte de l’amour que l’on te porte ? Te rends-tu compte de la fierté que tu nous apportes ? Des vocations que tu inspires auprès de toutes les petites filles et tous les petits garçons qui se disent "plus tard, je veux être comme Nafi"?

Toi, la Namuroise, toujours si humble qui enflamme tout un pays de ton sourire une fois le masque de la concentration évaporé.

Toi qui t’efforces de garder les pieds sur terre pendant que tu nous mets des étoiles plein les yeux. Dirk Frimout en serait jaloux.

Évidemment, il serait injuste d’oublier de mentionner toutes celles et ceux qui sont avec toi, en coulisses, et qui te permettent de donner le meilleur de toi-même. De ton entraîneur à ta famille (y compris Blue, ton chien) sans oublier tous tes amis (qui sont nombreux à faire partie du Team Belgium).

Merci à eux, merci à toi. De tout notre cœur.

J’avoue espérer (de manière égoïste, mais assumée) que le temps n’aura jamais d’effet sur toi et que tu continueras de nous faire rêver pour toujours. Heureusement pour toi, mon souhait ne se réalisera pas et un jour, tu pourras enfin t’arrêter, souffler et prendre le repos que tu mérites. Mais s’il te plaît, comme pour les épreuves du poids et du javelot, repousse ce moment le plus loin possible. Nous avons encore tellement d’amour à te donner.

Les douze derniers mois ont été extraordinaires avec un titre olympique, un titre mondial et un titre européen. À peine croyable.

Après de tels exploits, tout ce qu'il nous reste à te souhaiter, c'est bon repos, bon anniversaire, et merci !