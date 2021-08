Edito: Merci à nos champions: les Jeux sont finis mais les rêves commencent

Les Jeux de la XXXIIe olympiades sont terminés. Les athlètes sont rentrés chez eux pour prendre un repos bien mérité. Le souvenir de leur performance restera encore longtemps dans les mémoires collectives.

Les Jeux Olympiques se sont clôturés hier par une cérémonie haute en couleur mais marquée, comme l’ensemble de ces Jeux, par l’absence du public.

Malgré les restrictions sanitaires sur place et surtout une année très compliquée, les athlètes ont donné le meilleur d’eux même dans ces stades désespérément vides.

L'absence du public n'a heureusement pas trop nuit à nos représentants. Cette quinzaine olympique fut historique pour notre pays : 7 médailles, une première depuis les Jeux de 1948, dont 3 en or, une première depuis les Jeux de 1924, et une médaille d'or dans un sport collectif nous n'avions plus vu cela depuis la victoire des Diables Rouges aux JO d'Anvers de 1920.

La Belgique a été grande pendant ces quinze jours, la Belgique a été belle. Elle nous a rendu fier et nous aura fait pleurer mais la magie des Jeux a opéré, comme à chaque fois. Nous nous sommes tous retrouvés, à un moment où à un autre, à hurler devant notre télévision pour encourager un.e athlète dont nous ignorions jusqu’à l’existence deux minutes auparavant.

Nous nous sommes tous retrouvé à regarder ce que le sport a de plus beau à nous offrir : les meilleurs champions de la planète se livrant une lutte passionnée pour l’amour de leur sport.

On ne refera pas l’histoire et les éliminations de Jawad Achab au premier tour du Taekwondo, l’élimination des Belgian Cats pour un point sur un panier à 15 secondes du terme et les blessures des jumeaux Borlée et de Cynthia Bolingo continueront de nous laisser des regrets. "Et si…".

Heureusement, les bons souvenirs prennent le dessus et les magnifiques performances de nos athlètes sont à retenir plus que jamais. Plus de la moitié des athlètes de notre délégation se sont qualifiés pour la finale de leur compétition. C’est tout simplement fantastique.

Nous avons vibré autant que ses barres asymétriques avec Nina Derwael. Nous avons vu la force et le courage de Nafissatou Thiam pour remporter une deuxième médaille d’or consécutive, du jamais vu pour une Belge. Nous avons hurlé, sauté et exulté avec les Red Lions qui empochent l’or Olympique après être devenu champion du monde et d’Europe.

Wout van Aert, médaille d’argent autour du coup, a montré qu’il était le coureur le plus craint du peloton.

La médaille de bronze de Matthias Casse pour ses premiers Jeux laisse entrevoir le meilleur pour le n°1 mondial de judo -81kg.

Celle de nos cavaliers et de Bashir Abdi dans des épreuves tellement disputées ont donné un sourire et un sentiment de fierté à tout un pays.

Et quelle fierté de voir un Belge médaillé durant la cérémonie de clôture, le tout devant un milliard de personne.

En laissant de côté les médailles, que dire des performances de nos athlètes qui ont tout donnée, améliorant leurs records personnel ou national. Les quatrième places, médaille de chocolat, pour nous Belges, cela veut dire beaucoup.

Qu’il est bon de voir et de parler d’autres sports, d’autres sportifs, d’autres histoires. Merci à toutes ces femmes, tous ces hommes et tous ceux qui ne se considèrent ni comme l'un ni comme l'autre pour les émotions que vous avez fait naitre chez nous. Merci d'avoir été les acteurs des rêves de gloire des enfants qui vous ont regardé et qui vont passer (au moins) le reste de l'été à essayer de vous imiter.

Les Jeux se clôturent mais les rêves commencent pour tous ceux que vous avez inspiré. Si dans 10 ans, ou plus, ou moins, nous pourrons toujours hurler le nom de sportifs belges devant notre télévision -ou mieux, dans les stades- pour les encourager, ça sera en partie grâce à vous.

Certes, l’actualité footbalistique a vite pris le relais des JO avec les transferts de Lionel Messi et Romelu Lukaku mais les images de nos champions resteront encore longtemps dans nos mémoires.

Heureusement, il ne faudra attendre que trois ans pour tous les retrouver.

Soyons fier, plus que jamais, de nos athlètes, de notre pays, de ses couleurs et puisse la Brabançonne résonner encore de nombreuses fois dans l’histoire des Jeux.