Édito: Nafi Thiam ne raconte pas d'histoire, elle préfère l'écrire

Elle l'a fait. Double championne olympique de l'heptathlon. La masterclass de Nafissatou Thiam n'a d'égal que son mérite. Une athlète hors pair, qui aura fait vibrer la Belgique comme rarement. Hier, elle est devenue, pour moi, la plus grande athlète de l'histoire de notre pays. Une championne des championnes.

Je sais, souvent, quand j'écris des éditos, ça parle de football. Certains m'imaginent sans doute comme un gros fan hardcore dans son salon, qui regarde du foot H24 et qui ne fait que vibrer devant les Diables Rouges. Je vous rassure, c'est faux. Depuis 15 jours, malgré des horaires impossibles en Belgique, je me passionne pour ces Jeux Olympiques, où l'on découvre d'incroyables disciplines.

Je ne vous cache pas que j'avais deux priorités, deux prérequis: les Red Lions et Nafi Thiam. Eux, hors de question de les rater. Si je n'ai pas su tenir tous les horaires pour les Lions, ils me pardonneront au vu de leur succès incroyable et de la parade qui les attend, j'ai par contre donné tout ce que j'avais pour regarder Thiam. Et encore une fois, j'ai été sidéré. Sidéré par la personne, par l'athlète, par ses valeurs et son talent. Par son abnégation, par ses larmes, par ses résultats. Je me suis surpris à crier de joie quand elle a franchi la ligne au bout de 800m d'efforts. Comme si nous venions de gagner l'Euro 2020, vous voyez le genre ?

Trêve de comparaisons. Nafi Thiam est une héroïne, qu'on ne s'y trompe pas. Dans un sport qui ne rapporte que de l'honneur à défaut d'argent, elle a accompli des choses que peu de sportives peuvent se targuer d'avoir réussi. Bien sûr, il y a les résultats: deux titres olympiques consécutifs. Avons-nous ne fut-ce qu'une idée de ce que cela représente comme travail ? Alors que le débat sur la charge mentale des sportifs est enfin sur la table, sa performance prend encore plus d'importance. Je vais donc me permettre de lui parler comme si c'était mon amie proche, parce que ses larmes d'hier, celles d'une championne parmi les championnes, m'ont réellement ému. Signe d'une fragilité qui confirme qu'au-delà de l'athlète, il y a une personne.

Nafi, tu es une géante. N'en doute jamais. Tu as réussi à donner à ce pays un emblème dont personne n'aurait osé rêver. Comme on dit dans ces cas-là, même en le voulant, nous n'aurions pu faire mieux. Si les Lions défileront samedi, tu défileras dans le coeur de toute la nation pendant des décennies. Tu as fait ce qu'aucun politique n'a su faire, malgré des discours d'auto-satisfaction, à savoir unir ce pays, même le temps d'une compétition. Pas de débat, pas de clivage. Juste de l'admiration. Certains parlaient d'Hoshi en affirmant qu'ils ne la voulaient pas en poster ? Alors sache le: ce n'est pas un poster que tu mérites, c'est un mur, une fresque, une ville complète.

Bravo. Immense bravo. L'or te va si bien. La Belgique a besoin de gens comme toi. Immense merci pour les émotions et bon retour chez toi, auprès de tes proches, pour retrouver la discrétion qui est la tienne. Celle qui te rend encore plus incroyable. Tu es peut-être la plus grande athlète que la Belgique ait compté dans son histoire, mais n’ait aucune pression. Tu as déjà tout gagné, tout donné. A nous de te rendre ça par un respect éternel et inébranlable. Bravo championne.