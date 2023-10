Elias Thys: "La défaite la plus dure de notre carrière"

Les Belges ne figuraient pas parmi les favoris de leur groupe, face à la Pologne, championne d'Europe et N.1 mondiale, et des nations de premier plan comme l'Argentine, le Canada ou les Pays-Bas. "Nous pouvons être très fiers de notre parcours", dit le joueur de Maaseik. "Nous avons signé d'excellentes performances ici. C'est donc vraiment dommage de devoir rentrer en Belgique les mains vides. Il faudra du temps pour se remettre de ce coup dur. Je pense que pour tout le monde, c'est la défaite la plus dure de notre carrière. Nous étions si près du but"