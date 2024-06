Elie Bacari "heureux d'avoir pu courir la finale", pas de son résultat

"J'étais très heureux de pouvoir courir la finale. Je ne m'y attendais pas vraiment. Je savais que c'était possible mais j'avais mal dormi."

Le grand espoir de la discipline, athlète du Daring de Louvain, 20 ans, avait décroché le dernier couloir de la finale au prix d'un record personnel (13.44) plus tôt dans la soirée en demi-finales, celui attribué au second meilleur chrono des demi-finalistes non qualifiés à la place.