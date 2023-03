Éliminée aux portes de la finale du 400m, Helena Ponette, 7e, veut retenir le positif

Helena Ponette a terminé quatrième de sa demi-finale, alors que seules les trois premières étaient qualifiées. Avec son septième temps sur l'ensemble des demi-finalistes, elle a dit vouloir apprendre de cette expérience.

"Il y avait peut-être d'aller chercher une place en finale, mais ça n'a pas marché", a réagi Ponette dans les travées de l'Atakoy Arena. "J'étais en bonne position au début, mais les autres m'ont rattrapée. Dans le final, j'ai essayé d'encore forcer mais sans succès."

"Peut-être ne dois-je pas être trop dure avec moi-même", a-t-elle constaté du haut de ses 23 ans. "C'est un grand championnat, au plus niveau, et je suis encore jeune. J'ai engrangé beaucoup d'expérience et j'ai besoin de compétitions comme celle-ci pour apprendre."