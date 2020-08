Eline Berings déclare forfait: "Je ne me sentais pas à 100%"

(Belga) Eline Berings est la grande absente des championnats de Belgique avec Nafi Thiam. Sur Twitter, elle a donné la raison de son absence. "Je ne me sentais pas à 100% et je ne voulais pas prendre de risque", a-t-elle écrit.

"Ce sera sans moi pour les championnats de Belgique ce week-end", a ajouté Berings. "Je ne me sentais pas à 100% et je ne voulais pas prendre de risque. Je donnerai rapidement de nouvelles concernant la suite de ma saison et mon futur." La coureuse de haies avait précédemment annoncé que pendant cette période, elle déciderait de continuer ou non pendant une année supplémentaire jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. En l'absence de Berings, c'est Anne Zagré qui est la grande favorite pour décrocher le titre national dimanche. (Belga)