Eliott Crestan bat le record de Belgique du 800m d'Ivo Van Damme: "Je suis très heureux"

Crestan s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris, où il disputera le 800m. Il disposait d'un record personnel en 1:44.24 avant dimanche.

Van Damme avait réalisé son record lors des Jeux Olympiques de Montréal, où il s'était paré d'argent sur 800m et 1.500m.

"Je suis très heureux", a déclaré Crestan après la course. "C'était la course parfaite, avec les bons coureurs pour mener l'allure, une forte concurrence, un beau temps et les lumières qui donnaient le tempo le long de la piste. Je savais que j'avais mon record personnel dans les jambes, mais je n'avais jamais pensé courir en 1:42. C'est un chrono que je n'avais jamais espéré courir dans ma vie. Et le fait d'effacer Iva Van Damme le rend encore plus spécial. C'est une légende."