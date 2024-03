Eliott Crestan bat son record personnel en 1:45.08 et entre en finale

Juste après le passage des 400 mètres, une dernière bousculade entre Crestan et l'Algérien Mohamed Ali Gouaned, à la lutte pour la 2e place derrière le Marocain Abdelati El Guesse, a mis fin à la course de ce dernier. Il s'est retrouvé hors de la piste de l'Emirates Arena. Crestan a pris ensuite la tête de la course aux 700 mètres et a résisté jusqu'au bout n'étant devancé qu'aux millièmes de seconde par Hoppel.

Les trois premiers des deux demi-finales reviendront en finale dimanche soir (22h10 belges).