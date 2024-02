Eliott Crestan, cité comme un des favoris du 800 m, ne veut pas "brûler les étapes"

A Glasgow, il y aura trois séries de 800 m vendredi, avant les demi-finales samedi et la finale dimanche. "Cest différent des Mondiaux de Belgrade il y a deux ans, où j'avais atteint la finale", dit Crestan. "Il n'y avait alors pas de demi-finales. Aujourd'hui, le premier objectif sera d'arriver en demi-finales. Je ne veux pas brûler les étapes. Une autre différence par rapport à Belgrade, c'est qu'à l'époque, je découvrais encore tout et je ne pensais pas vraiment pouvoir suivre mes idoles. Maintenant, je sais que je suis à ma place".

Nombreux sont ceux qui font d'Eliot Crestan un favori, ce qui présente des avantages et des inconvénients. ""C'est agréable d'être cité partout, mais cela crée aussi de la pression", admet-il. "Je ressens beaucoup plus de pression qu'il y a deux ans, y compris de ma part, parce que je me sens beaucoup plus fort et que je sais que j'ai le potentiel pour faire mieux. Toute cette pression n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est ainsi. La nuit dernière, malgré un somnifère, je n'ai dormi que trois heures et demie, alors la prochaine fois, j'en prendrai deux".