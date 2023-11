Eliott Crestan espère que les blessures appartiennent au passé

Crestan a dû renoncer aux Mondiaux de Budapest en août en raison d'une blessure aux ischios. Il avait décroché la médaille de bronze à l'Euro indoor d'Istanbul cinq mois plus tôt. Le Namurois est sujet aux blessures. En 2022, sa préparation pour les Championnats du monde d'Eugene avait été perturbée par une fracture de stress au sacrum.

"Ces dernières années, j'ai connu quelques revers à cause de ces blessures", a reconnu Crestan. "J'espérais encore pouvoir participer aux Mondiaux. Le championnat de Belgique s'était bien passé, mais malheureusement j'ai rechuté. J'ai alors pris le temps de me rétablir. Ici, au stage, j'ai effectué mes premières séances de sprint. Je ne ressens plus aucune douleur aux ischio-jambiers".