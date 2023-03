Eliott Crestan a hâte de participer à la finale du 800m: "Ça commence maintenant"

Eliott Crestan, 24 ans, a terminé deuxième de sa demi-finale en 1:46.84, à deux centièmes de l'Espagnol Adrian Ben. Il a également enregistré le deuxième temps global parmi tous les demi-finalistes. "Je cours la finale, mon premier objectif est atteint", a-t-il déclaré. "Ma demi-finale était tactiquement impeccable, je trouve. Je voulais être à l'avant pour ne pas être en difficulté en finale et j'ai réussi. Maintenant, place à la finale", s'est réjoui l'athlète dont le record personnel est établi à 1:46.11.

Dans cette finale, prévue dimanche à 18h22 (heure belge), Crestan s'attend à une "bataille particulièrement ouverte". "Ce sera très équilibré à mon avis. Je pense que chaque finaliste peut prétendre à une médaille, tout le monde peut battre tout le monde. Celui qui commettra le moins d'erreurs tactiques y parviendra."

"C'est impossible de prédire un scénario pour la finale, peut-être que quelqu'un va démarrer fort. On ne sait jamais ce genre de choses à l'avance et je dois me préparer à tout. Jusqu'à présent, mes courses me donnent la confiance nécessaire", a conclu Crestan.