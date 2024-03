Eliott Crestan à nouveau en finale du 800m: "L'objectif reste une médaille"

Il y a eu une bousculade à la mi-course qui a poussé l'Algérien Mohamed Ali Gouaned hors de la piste après un contact avec Crestan. "J'ai senti qu'il m'avait touché à la jambe gauche et qu'il était tombé. Mais je n'en sais pas plus. J'étais totalement concentré sur ma propre course", a expliqué Crestan à propos de l'incident.

En 2022 à Belgrade, Crestan a terminé sixième de la finale. "Entre-temps, je suis devenu plus fort physiquement et mentalement", a-t-il estimé. "Il y a deux ans, ce fut une surprise d'arriver en finale. Je ne m'y attendais pas à l'époque. Aujourd'hui, je prends le départ avec le sentiment que j'ai vraiment envie d'essayer quelque chose. Le plus dur est derrière moi, mais mon objectif est toujours d'essayer de décrocher une médaille. C'est possible. Ce ne sera pas facile, je vais souffrir, mais tout le monde a sa chance".