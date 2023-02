Eliott Crestan remporte son duel face à Tibo De Smet sur 800 m

Les trois avaient déjà leur billet en poche pour l'Euro en salle d'Istanbul, prévu du 2 au 5 mars. De Smet l'avait décroché en courant en 1:45.04 le 22 janvier à Luxembourg, signant le meilleur chrono européen de la saison. Crestan et Vandeputte se sont qualifiés cinq jours plus tard à Louvain-la-Neuve avec respectivement des chronos de 1:46.11 et 1:46.49, le minimum étant de 1:46.75.

"Le super temps de Tibo à Luxembourg m'a énormément motivé", déclare Crestan. "La rivalité entre nous me pousse à vouloir faire encore mieux. C'était très important pour moi de m'imposer face à lui dans ces championnats de Belgique. Cela prouve que ma forme est bonne. A l'Euro, je veux me qualifier pour la finale et là, tout sera possible, de la 3e à la 6e place".

"La presse nous a opposés avant ces championnats et cela nous a été bénéfique", avance De Smet. "Nous nous poussons mutuellement à nous améliorer. J'étais trop loin quand Eliott a accéléré. Je devrais être moins attentiste à l'Euro, où je veux aller en finale".