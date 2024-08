Elise Vanderelst aurait voulu quitter Paris et les Jeux avec un nouveau record personnel

Elise Vanderelst n'a pas réussi à s'extirper des repêchages du 1.500m aux Jeux Olympiques de Paris. Mercredi au Stade de France, elle a terminé 7e de la seconde course en 4:08.86 alors que seules les trois premières étaient qualifiées pour les demi-finales. La Montoise, satisfaite d'avoir tout donné, aurait espéré une course plus rapide.