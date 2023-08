Elise Vanderelst est un peu dans l'inconnu après une saison compliquée

Elise Vanderelst est devenue championne d'Europe en salle du 1.500m par une froide journée de l'hiver polonais en mars 2021 à Torun. Sur la lancée, elle s'est emparée du record national du 1.500m (4:02.63) et atteint les demi-finales aux Jeux de Tokyo (20e). Depuis, elle n'a pas franchi les séries ni à Eugene, ni à Munich en 2022 et n'a pas disputé l'Euro d'Istanbul cet hiver.

Afin de tenter de trouver une solution, elle a changé de coach après dix ans de collaboration avec Raymond Castiaux. "On n'a plus de contact, c'est un peu dommage. C'était un choix professionnel. Je ne le regrette pas". Elle s'est tournée vers Ivo Roelandt mais trois mois plus tard elle va travailler avec la Néerlandaise Grete Koens, à distance via l'application Final Surge. Son futur époux (ils se marient le 16 septembre), Thaddée Adam reste son coach sur le terrain.

Grâce à son titre de 2021, la Montoise dispute régulièrement de gros meetings ce qui lui permet d'engranger des points au ranking mondial grâce auquel elle est présente à Budapest.