Elise Vanderelst est désormais championne d'Europe du 1500 mètres. Notre compatriote a réussi une performance remarquable samedi et ne cache pas son émotion au moment de revenir sur cette finale.

La Belgique de l'athlétisme est en pleine euphorie. Elise Vanderelst a offert une nouvelle médaille à notre pays hier, triomphant lors du 1500 mètres à l'Euro d'Athlétisme en salle, organisé à Torun, en Pologne.

Une performance stratosphérique de notre compatriote, qui a encore des étoiles dans les yeux au moment de répondre à nos questions. "Je me rends compte que c'est quelque chose d'extraordinaire de se lever et de se dire que je suis championne d'Europe.. C'est un truc de fou", nous précise-t-elle d'emblée. "J'étais super contente parce que c'est l'accomplissement d'un long travail que nous avons effectué. C'est le fruit d'un travail personnel et du soutien de mon entourage".

Pourtant, la Belge ne devrait pas être si surprise de son résultat. Elle-même admet qu'elle avait une chance, mais elle n'osait pas vraiment y croire. "Si on regardait les chronos, j'avais le meilleur chrono des engagés, dont théoriquement, c'était possible de faire une médaille", nous explique-t-elle. "Après, dans les championnats, les courses sont souvent tactiques. J'avais l'espoir d'une médaille même si je savais que ce ne serait pas facile. Mais alors une médaille d'or, ça je ne m'y attendais pas du tout. J'avais l'objectif d'aller en finale, peut être de faire une médaille, mais je n'avais jamais pensé à avoir la médaille d'or", révèle ensuite Elise Vanderelst.

Et au final, la voilà, cette médaille d'or. Depuis lors, c'est un mélange d'émotions qui s'est saisi de notre compatriote. "C'est la joie de tout le travail accompli. J'ai pensé à mon entraîneur qui ne pouvais pas être sur place. J'ai pensé à ma famille, à mon préparateur physique, à mes partenaires d'entraînement et à ceux qui me soutiennent tous les jours".