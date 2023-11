Elise Vanderelst remporte facilement le titre en cross court à Hulshout

Dès le deuxième tour, Vanderelst s'est retrouvée seule en tête avec Mouchet deuxième à 15 secondes. Comme la Française n'entrait pas en ligne de compte pour le championnat national, la deuxième place est revenue à la surprise générale à Charlotte Van Hesee devant Vanessa Scaunet. Van Hese pourra disputer avec Vanderelst le relais mixte des Championnats d'Europe de Bruxelles.

La favorite Mariska Parewyck a dû abandonner après une chute et a vu l'Euro lui passer sous le nez. Lotte Scheldeman et Axana Schaeverbeke se sont classées respectivement quatrième et cinquième.