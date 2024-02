Elise Vanderelst sans pression à Glasgow: "Je n'ai rien à perdre"

Elise Vanderelst défendra les couleurs belges sur 1500 m vendredi aux championnats du monde d'athlétisme en salle de Glasgow. La Montoise de 26 ans n'a décidé qu"assez tard de disputer ces Mondiaux indoor. "Je n'avais initialement pas prévu d'y participer vu que je voulais me concentrer sur la saison en plein air. Mais j'ai pu me qualifier via le classement mondial. Mon entraîneur m'a assuré que la préparation (pour l'été, ndlr) ne serait pas compromise. Je me suis donc dit: 'tu n'as rien à perdre'. Si ça se passe bien, c'est du bonus. Si pas, ce n'est pas grave", dit Elise Vanderlest.