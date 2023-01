Elise Vanderelst se sépare de son entraîneur Raymond Castiaux

(Belga) Elise Vanderelst a annoncé samedi avoir mis un terme à sa collaboration avec Raymond Casteaux, qui la suit depuis une dizaine d'années. La championne d'Europe du 1.500 m en salle, va désormais être coachée par Ivo Roelandt.

"Merci Raymond d'avoir endossé ce rôle d'entraîneur avec grande passion. Merci pour ton énorme implication dans ma progression et ma réussite. Merci pour ton engagement absolu et ta disponibilité à mon égard sans limite (ou presque) au cours de notre collaboration. Merci de m'avoir formée en tant qu'athlète, de m'avoir permis de performer au plus haut niveau, de battre plusieurs records nationaux, d'emporter de nombreux titres de championne de Belgique et même un titre de championne d'Europe, et de devenir une athlète olympienne", écrit Elise Vanderelst sur son compte Instagram. La Montoise va rejoindre le groupe d'Ivo Roelandt, le coach de la spécialiste du 800 m Vanessa Scaunet et de la spécialiste du 1.500 Jenne Wyns. Vanderelest vient d'effectuer un stage au Kénya avec ces deux athlètes.