Elise Vanderelst s'offre le record de Belgique du mile en salle

Elise Vandereslt a couru en 4:29.31 et a pris la 6e place d'une course remportée par l'Ethiopienne Freweyni Hailu en 4:17.36, meilleure performance mondiale de la saison.

La Montoise de 26 ans ajoute ainsi un nouveau record de Belgique à son actif après ceux, en plein air, du 1.000 m et 1.500m et sur le mile (1609m en 4:26.09), et ainsi que celui du 1.500m en salle.