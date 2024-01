Elise Vanderelst s'offre le record de Belgique du mile en salle

Elise Vandereslt a couru en 4:29.31 et a pris la 6e place d'une course remportée par l'Ethiopienne Freweyni Hailu en 4:17.36, meilleure performance mondiale de la saison.

La Montoise de 26 ans ajoute ainsi un nouveau record de Belgique à son actif après ceux, en plein air, du 1.000 m et 1.500m et sur le mile (1609m en 4:26.09), et ainsi que celui du 1.500m en salle.

De son côté, Rani Rosius a pris la 3e place du 60m en 7.23, à 8 centièmes de son record personnel. Elle est devancée par la Polonaise Ewa Swoboda (7.07) et la Luxembourgeoise Patrizia Van der Weken (7.17).

La Limbourgeoise de 23 ans avait battu son record personnel en courant en 7.15 le 3 mars 2023 lors de l'Euro en salle d'Istanbul, où elle avait pris la 4e place, se qualifiant ainsi pour les Mondiaux en salle qui auront lieu début mars à Glasgow.