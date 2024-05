Elke Vanhoof voit son parcours se terminer en quarts de finale

Elke Vanhoof a été éliminée en quarts de finale des championnats du monde de BMX, samedi. Il n'y a donc plus de représentants belges dans la catégorie élite aux Mondiaux de Rock Hill, aux États-Unis. Chez les messieurs, Ruben Gommers et Wannes Magdelijns avaient été éliminés en huitièmes de finale.

Elke Vanhoof a connu un mauvais départ dans son quart de finale, et n'a jamais réussi à rattraper son retard. L'ancienne championne d'Europe a terminé 6e sur 8 pilotes dans sa course, alors que seul le top 4 accédait aux demi-finales. Vanhoof (32 ans) revient difficilement d'un début de saison secoué par une fracture du poignet pendant une manche de Coupe du monde en Nouvelle-Zélande.

Les sorties de Vanhoof, Gommers et Magdelijns signifient qu'il n'y a plus d'élite noir-jaune-rouge aux États-Unis, mais la Belgique compte encore quatre représentants dans les catégories d'âge: Niels Appermont et Yorgi Piccart ont atteint les demi-finales chez les juniores, de même qu'Aiko Gommers et Valerie Vossen chez les U23. Elles s'aligneront plus tard dans la journée.