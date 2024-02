Ellen Salens médaille d'or en -48 kg à Gyor

En -63 kg, Alessia Corrao (IJF 107) a terminé au pied du podium. La judoka liégeoise de 21 ans a remporté sa poule après avoir battu sur ippon la Polonaise Agata Zacheja (non classée) et la Française Lena Siouane (non classée) et sur waza-ari l'Allemande Nadja Bazynski (IJF 51). En demi-finales, elle a été battue sur ippon par l'Espagnole Ariela Sanchez Benitez (IJF 127) et s'est ensuite inclinée sur ippon face à l'Allemande Vivian Hermann (IJF 63) dans le combat pour le bronze.

Femke De Bruyn (non classée) et Maxine Heyns (IJF 124) ont été sorties au 1er tour en -70 kg.

Chez les messieurs, Robbe Demets (IJF 187) a été éliminé au 3e tour en -66 kg, battu par l'Autrichien Marcus Auer (IJF 60) à cause d'un hansoku-make. Il avait auparavant écarté sur waza-ari le Turkménistanais Hekim Agamammedov (IJF 36) et le Polonais Pawel Tylek (IJF 371).